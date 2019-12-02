Ограбление Ощадбанка: иностранцу и киевлянину "светит" по 10 лет тюрьмы

Прокуратура сообщила иностранцу и киевлянину о подозрении в ограблении отделения Государственного Ощадного банка в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

По согласованию Киевской местной прокуратурой №4 двум лицам, причастным к нападению на отделение Ощадбанка, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

"По версии следствия, около 4:00 30 ноября 2019 года указанные лица проникли в помещение отделения банка на ул. Энтузиастов, после чего, используя неизвестное взрывчатое вещество, взорвали банкомат, расположенный внутри помещения, и похитили из него около 230 тыс. гривен. Совершив преступление, нападавшие скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.

По результатам спецоперации были задержаны 2 человека - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин. Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли инструменты и часть денег, а также автомобиль, на котором они скрылись с места преступления.

На данный момент местная прокуратура готовит Днепровскому районному суду Киева ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

1 декабря сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в ограблении отделения Ощадбанка в Киеве.