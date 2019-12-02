Пограбування Ощадбанку: іноземцю та киянину "світить" 10 років в'язниці

Прокуратура повідомила іноземцю та киянину про підозру у пограбуванні відділення Державного Ощадного банку в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

За погодженням Київською місцевою прокуратурою №4 двом особам, причетним до нападу на відділення Ощадбанку, повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

"За версією слідства, близько 4:00 30 листопада 2019 року вказані особи проникли у приміщення відділення банку на вул. Ентузіастів, після чого, використовуючи невідому вибухову речовину, підірвали банкомат, розташований усередині приміщення, та викрали з нього близько 230 тис. гривень. Скоївши злочин, нападники втекли на автомобілі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

За результатами спецоперації були затримані 2 людини - 39-річний іноземець та 33-річний киянин. Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили інструменти і частину грошей, а також автомобіль, на якому вони втекли з місця злочину.

На даний момент місцева прокуратура готує клопотання до Дніпровського районного суду Києва про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада у Дніпровському районі Києва прогримів потужний вибух. На вулиці Ентузіастів, 11, двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку". Внаслідок детонації винесло вітрину й частину інтер'єру банку. На місці працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події та сума вкраденої готівки встановлюються.

1 грудня співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у пограбуванні відділення Ощадбанку в Києві.