Изменения в Налоговом кодексе и выходные в 2020 году: приоритеты Рады на этой пленарной неделе

После утвержденного плана Верховной Рады на декабрь, на рабочей неделе с 3 по 6 декабря в парламенте намеренны рассмотреть изменения в законодательство в связи с ограничением депутатской неприкосновенности, а также дать право следователям Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в Госбюро расследований.

Об этом говорится в плане работы парламента, опубликованном на сайте Рады.

Вторник 3 декабря начнется с рассмотрение законопроекта об урегулировании деятельности ГБР, изменения в который позволят принять в ГБР без конкурса бывших подчиненных Сергея Горбатюка, расследовавших дела Майдана в Генпрокуратуре.

Также Верховная Рада планирует досрочно прекратить полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера в связи с назначением на другие должности.

В первом чтении рассмотрят законопроекты о введении пошлины на табак для нагрева и скандальный проект изменений в Налоговый кодекс.

На рассмотрении - проект изменений в законодательство относительно ограничения депутатской неприкосновенности, а также законопроект № 2078-1, который переносит на 5 лет введения стандарта экологической безопасности Евро-6 и сохраняет действующие требования для подержанных автомобилей.

Нардепы смогут окончательно освободить от налогообложения процедуру отделения деятельности по транспортировке газа.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли. Также Рада намерена назначить члена Высшего совета правосудия.

В среду 4 декабря депутаты начнут работу с рассмотрения ряда законопроектов во втором чтении. Речь идет о проекте закона, который предоставляет право НКРЭКУ устанавливать тариф ТЭЦ, и продолжает лицензию НЭК "Укрэнерго" до его сертификации, а также изменения в законодательство в связи с ратификацией соглашения с Соединенными Штатами FATCA.

В плане работы - рассмотрение законопроекта о верификации госвыплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Надепы собираютсяе определить, какие памятные даты и юбилеи будут отмечаться в 2020 году на государственном уровне.

Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект Бюро финансовых расследований.

Во второй половине дня состоятся парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

В четверг 5 декабря рассмотрят проект Избирательного кодекса с предложениями президента.

Во втором чтении хотят рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На рассмотрении также законопроект о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам.

В план работы внесли ратификациию соглашения с Европейским инвестиционным банком насчет проекта по продлению третьей линии метрополитена в Харькове.

Намерены внести изменения в закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Запланирована окончательная отмена схемы в сфере оценки недвижимости, а также рассмотрение во втором чтении законопроекта об образовательной деятельности.

В пятницу 6 декабря традиционно состоится Час вопросов к правительству. На заседании согласительного совета решили, что пригласят министра экономического развития Сергея Милованова.

Кроме того, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский, обозначенный как неотложный проект изменений в бюджет на текущий год касательно строительства детской спецбольницы "Охматдет".

В первом чтении в плане работы законопроект об оборонных закупках, во втором - проект изменений насчет уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Верховная Рада планирует внести изменения в проект постановления относительно создания ВСК по расследованию деятельности ряда телеканалов.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.