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02 декабря 2019, понедельник, 13:50 178
Судебная власть 2019-12-02T14:23:20+02:00
Українські Новини
Корчак поздравила руководство САП с Днем прокуратуры, которое ее обвиняет в недекларировании имущества

Корчак поздравила руководство САП с Днем прокуратуры, которое ее обвиняет в недекларировании имущества

Максим Грищук, САП, день прокуратуры, Наталья Корчак
Наталья Корчак
Наталья Корчак

Экс-глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак, которая обвиняется Специализированной антикоррупционной прокуратурой в декларировании недостоверной информации, поздравила руководство САП с днем прокуратуры.

Об этом свидетельствует ее комментарий под постом первого заместителя руководителя САП Максима Грищука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поздравляю", - написала Корчак комментарий под основной фотографией профиля, которую Грищук обновил 1 декабря.

1 декабря в Украине отмечается день прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, САП направила в суд дело против Корчак по подозрению в декларировании недостоверной информации. Следствие установило, что экс-глава НАПК не внесла в электронную декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544 тыс. гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее супруга и, следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в е-декларации.

28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Корчак о подозрении в недекларировании имущества на более чем 544 тыс. гривен.

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