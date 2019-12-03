Больше смелости, меньше соблазнов - какой вторник предсказывают астрологи?

Начало новой недели знаменуется не только рабочими буднями, но и первыми днями декабря. Ранее Українські Новини делились советами астрологов на всю неделю для всех знаков зодиака. И прогноз был весьма благоприятный. А вот о том, как сойдутся звезды для нас во вторник, 3 декабря, стоит поговорить отдельно.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения: Сегодня вы - настоящий архитектор ваших отношений, именно вам придется определить многие вещи, которые в будущем значительно повлияют на вашу пару. Ваше руководство и мудрые советы помогут вам вернуть вашу любовь на прочную основу. Ваши отношения обязательно выдержат испытание временем. Одинокие Овны сегодня крайне любознательны и открыты к новым знакомствам, противиться чувственным желаниям не стоит, просто доверьтесь своей фантазии и может произойти что-нибудь интересное.

Здоровье: Вы готовы встретить день самым лучшим образом. Ничто не встанет между вами и вашими целями, так как вы в отличном тонусе и расположении духа.

Работа: Если у вас сейчас временный контракт, не удивляйтесь, если ваш шеф предложит вам постоянную должность сегодня. Возможно, вы не готовы принять предложение, но вы будете рады и горды, что, по крайней мере, имели такой шанс. Но лучше все же его не упускать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отношения: Вам сложно смириться с какими-либо ограничениями в вашей паре и заставить своего партнера понять это. Вместо того, чтобы раздражаться, расскажите об этом максимально дипломатично и с юмором. Вечер по итогу может стать романтичным, чувственным и полным новых ощущений. Тельцы сегодня крайне обаятельны, так что есть шанс завести хорошие и приятные знакомства, воспользуйтесь шансом и выйдите прогуляться с друзьями, все в ваших руках.

Здоровье: Медитация поможет вам расслабиться, а негативные энергии утомляют ваш разум. Постарайтесь выспаться и хорошо питаться.

Работа: Ваша мотивация берет верх. Вы поддерживаете обсуждения с коллегами, которым доверяете. Возможно, сегодня вам предстоит сделать очень важный выбор в сторону каких-то изменений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Отношения: Нынешнее положение планет благоприятно влияет на вашу личную жизнь, у вас все стабильно и гармонично. Если вы уже успели вступить в брак, наслаждайтесь своими положительными эмоциями. А если нет - то и не стоит торопиться, потому что одиночество - это то, что может сейчас вам понадобиться. Зарядитесь энергией в состоянии покоя, прежде чем начинать новые отношения.

Здоровье: Тщательно фильтруйте ваше окружение, среди тех, кто сейчас вам близок, могут оказаться люди, которые желают вам навредить.

Работа: Вы необычайно эффективны и очень быстро схватываете новую информацию. Используйте свою сегодняшнюю продуктивность для достижения давно поставленных целей.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отношения: Прекрасный день для тех, кто в отношениях! Скорее всего, вы порадуете себя, планируя поездку своей мечты за границу вместе со своей второй половинкой. Вполне вероятно, что настал день поговорить о переменах в вашем статусе, если вы все еще не женаты. Одинокие Раки постепенно справляются со своей уязвимостью и готовы к новым знакомствам, но следует быть осторожными, чтобы не влипнуть в историю или не стать объектом скандала.

Здоровье: У вас хорошее настроение, и вы не можете перестать строить захватывающие планы! Ловите момент и будьте внимательны к себе, слушайте свой организм. Накануне зимы хорошо бы начать курс витаминов.

Работа: Вы подсознательно начнете искать большего признания на рабочем месте. Вполне вероятно, что это желание будет весьма щедро исполнено, но остерегайтесь коллег, с которыми вас связывают давние конфликты, иначе зависти не избежать.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отношения: Есть очень большая вероятность, что сегодня явно не ваш день. Все ваши слова и поступки могут быть истолкованы вашим партнером совсем неправильно, но скорее всего, вам не удастся переубедить его. Просто постарайтесь быть спокойны и не вступать в конфликт, иначе все может печально закончиться. Что же касается одиноких Львов... Вы все еще отказываетесь немного поступиться своей независимостью и принципами ради кого-то очень особенного. Возможно, это не стоит делать так непоколебимо и настойчиво.

Здоровье: Вы чувствуете себя в плохом настроении и можете получить травму, если не будете осторожны. Будьте внимательны на улице при переходе дороги, а также в общественном траспорте.

Работа: Сатурн помогает вам отточить свои навыки общения и использовать их в своих интересах на работе. Так что, вполне вероятно, что эти навыки скоро будут замечены и оценены, особенно, если ваша сфера деятельности связана с коммуникациями.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Отношения: Ваша пара сейчас весьма стабильна и гармонична. Возможно, вам стоит отправиться в путешествие, причем, даже спонтанная поездка пойдет вам на пользу, открыв вас друг для друга с новой стороны. А вот одиноким Девам можно пока не торопиться с отношениями и послушать свое сердце. Все не так плохо, скорее всего, вы еще не совсем готовы к тому, чтобы доверить кому-то свое сердце.

Здоровье: Возможно изменение гастрономических привычек. Это решение должно помочь вам лучше спать, а вашему телу - хорошо подстраиваться к грядущим холодам.

Работа: Работа может вас утомлять. Стоит быть очень внимательным, если в этот день вы подписываете какой-то важный контракт или другой документ, так как это может стать ловушкой, которую вы сделаете себе сами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отношения: Вы чувствуете себя очень воздушно и мечтательно, и ваш партнер может полностью разделять ваши чувства. Очень важно не отрываться окончательно от земли и сохранить способность анализировать происходящее вокруг и делать правильные выводы. У одиноких Весов возможны изменения в личной жизни, однако, до кардинальных перемен все еще далеко, и форсировать события не стоит.

Здоровье: Чувствуя себя немного уставшим, вы захотите немного изолировать себя от шума внешнего мира. Это хорошая идея, вечер можно провести наедине с собой и своим хобби, если есть такая возможность.

Работа: В работе вам сегодня все дается легко и без особых препятствий. Доверьтесь интуиции, возможно, некоторые решения будут удачными именно благодаря ей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отношения: Настало время искать творческие способы оживить ваши отношения! Удовлетворение потребностей и желаний вашего партнера будет приоритетом сегодня. Ваше хорошее настроение заразительно, и вы чувствуете себя комфортно в любых социальных ситуациях! Если вы все еще находитесь в поисках своей любви, избавьтесь от иллюзий по поводу объекта возможных воздыханий, ведь никто не идеален.

Здоровье: Прекрасный день, в течение которого вы должны получать фантастические новости. Вы очень взволнованы и немного рассеянны из-за этого. Определенно, вам поможет чай с мятой или ромашкой.

Работа: Особо хороший день для представителей торговой сферы, вас ожидает множество хороших и прибыльных клиентов.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Отношения: Вы делаете все, что в ваших силах, чтобы ваши отношения оставались стабильными, и это прекрасно. Романтический вечер дома с любимым человеком напомнит о том, как вам повезло, что вы нашли друг друга. А если у вас все еще нет такого человека, советуем скрестить пальцы на удачу. Сегодня вы настойчивы, как никогда, и ваши усилия могут увенчаться успехом, а результат имеет шансы перерасти в долгосрочные отношения.

Здоровье: Хороший день для преодоления своих фобий, чего бы они ни касались. Пробуйте новое, стремитесь к максимально наполненным ощущениям.

Работа: Венера и Уран благоволят вам и помогают не попасться в ловушку на работе. Увы, вам не светит серьезного отдыха в ближайшее время, так что если вы устали, то кофе, пожалуй, и есть единственный выход. К счастью, звезды помогут вам поддерживать уровень энергии.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Отношения: Жизнь в паре может постепенно превращаться в деспотическую рутину. Сатурн в Козероге делает вас строгим и принципиальным. Вы этого не поймете, но вашему партнеру может не понравиться ваше отношение. Первый шаг к прерыванию рутины стоит сделать именно вам. Одиноким Козерогам следует побольше быть в компании, общаться с разными людьми и быть активным собеседником и слушателем. Этот вечер обещает быть интересным.

Здоровье: У вас многообещающий запас энергии. Однако, будьте внимательны к себе. Возможна тяга к перееданию и алкоголю, стоит составить себе план питания на день и неделю.

Работа: Вы прекрасно знаете, что вы - хороший специалист. Тем не менее, вы можете услышать замечания по поводу своей работы. Попросите конструктивной критики и постарайтесь принять ее к сведению.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отношения: В вашей паре уже давно назревает серьезный разговор на самые разные темы. И сегодня, с большой долей вероятности, он состоится. Слушайте своего партнера очень внимательно и сами старайтесь быть предельно откровенны. Сегодняшний разговор решит будущее ваших отношений. Скорпионы-одиночки могут оказаться в пучине самых настоящих мексиканских страстей, и это тот случай, когда можно им полностью отдаться.

Здоровье: Вы можете чувствовать серьезную усталость. И немудрено - ваша неделя началась не слишком радужно. Постарайтесь хорошо отдохнуть и выспаться.

Работа: Внутреннее стремление к порядку заставит вас искать внутреннюю гармонию в вашей повседневной жизни, особенно на работе. Возможно, вам придется пересмотреть свои приоритеты по некоторым вопросам.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Отношения: Приятные сюрпризы позволят вам быть счастливыми и полностью вовлеченными в романтику. Этот день полон позитивных эмоций и планов на будущее. Самое время задуматься о переезде, серьезных покупках или детях. Звезды сегодня явно на стороне Рыб, и это весьма хороший день для того, чтобы впустить в свою жизнь новое и прекрасное, важно лишь преодолеть свою стеснительность.

Здоровье: Вы чувствуете себя очень динамично и продуктивно. Вероятно, изменения, которые вы произвели в своем здоровье недавно, начинают давать свои плоды.

Работа: Вы не уверены, куда движется ваша карьера в данный момент. Это может очень серьезно выбивать вас из рабочей колеи. Постарайтесь сконцентрироваться на том, чего вы хотите от жизни и карьеры.

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