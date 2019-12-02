Украина увеличила экспорт агропродукции в Нигерию в 2 раза

В январе-октябре 2019 года Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Нигерию в 2 раза до 48,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"За 10 месяцев 2019 экспорт продукции АПК в Нигерию составил 48,3 млн долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - сказано в нем.

В частности, больше всего за указанный период Украина поставила пшеницы (на 38,2 млн долларов), солода (2,6 млн долларов), сахара (2,5 млн долларов).

Данные озвучила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева в ходе встречи с представителями нигерийской делегации во главе с принцем - почетным уполномоченным Государственного министерства сельского хозяйства штата Лагос Гболаханом Ловалом для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что представители нигерийской делегации выразили готовность перенимать опыт Украины в аграрных технологиях, инновациях, производстве и увеличении производительности в животноводстве, овощеводстве, производстве фруктов, переработке.

Как сообщали Українськi Новини, Китай разрешил Украине экспортировать шрот рапса и мед.

За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн.