В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине

Генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказался расследовать задержку военной помощи Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку предоставления Министерством обороны помощи Украине в сфере безопасности, выделенной Конгрессом", - говорится в письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну.

Отмечается, что решение приняли из опасений, что это расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое происходит в Палате представителей, сказано в письме, направленном сенаторам накануне.

В то же время, представитель Файна подтвердил, что Офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам относительно этого решения, но отметил, что "с развитием обстоятельств наше решение может измениться".

Дурбин и другие американские сенаторы дважды - в сентябре и в ноябре – направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи Украине.

"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она вызывает серьезные вопросы о том, были ли представители Министерства обороны вовлечены в любые схемы по осуществлению давления на политического оппонента. Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли Министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне", - говорится в письме.

Непартийный регулятор Конгресса США на днях сообщил, что рассматривает решение администрации Дональда Трампа этим летом задержать сотни миллионов долларов военной помощи для Украины, чтобы определить, нарушили ли чиновники закон об ассигнованиях, не уведомив об этом Конгресс.

Как сообщали Українські Новини, в августе СМИ сообщили, что Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.



А Волкер заявил, что новость о задержке военной помощи Украине от США была неожиданной.



Тем временем в США заявили, что не будут вечно оказывать Украине военную помощь.



