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02 грудня 2019, понеділок, 10:37 8
Економіка 2019-12-02T10:37:38+02:00
Українські Новини
Акції МХП впали на 2% після різкого підвищення минулого тижня

Акції МХП впали на 2% після різкого підвищення минулого тижня

біржові показники, котирування на біржі, МХП, Юрій Косюк

З 25 по 29 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі впали на 2%, або на 0,18 долара, до 9 доларів.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 22 до 25 листопада котирування різко піднялися з 8,82 долара до 9,18 долара, після чого 26 листопада впали до позначки в 8,84 долара і протрималися на такому рівні до 28 листопада.

29 листопада котирування трохи зросли до 9 доларів.

Обсяг торгів останньої угоди склав 32,211 тис. доларів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, тиждень тому акції МХП після 2-тижневого зростання впали на 2%.

В 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку.

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