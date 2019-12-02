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02 декабря 2019, понедельник, 10:19 64
Финансы 2019-12-02T10:20:01+02:00
Українські Новини
В Польше цены ниже, чем в Украине: какие зарплаты "светят" украинцам в ближайшее время

В Польше цены ниже, чем в Украине: какие зарплаты "светят" украинцам в ближайшее время

Зарплаты, Цены на продукты

Зарплаты украинцев выросли и продолжают расти, но намного медленнее, чем два-три месяца назад. Так, в октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 0,4%, или на 40 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Как пишет "Сегодня", экономисты ожидают, что тенденция к замедлению роста заработков сохранится, и уже откорректировали свои прогнозы на конец года.

Говоря о будущем изменении средней зарплаты, специалисты единодушны: ее рост все же продолжится, так как главная причина повышения заработков – трудовая миграция – осталась. Хотя осенью и зимой уезжают за "длинным евро" намного меньше людей, чем весной и летом. Бюджетников в декабре ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов.

Но экономисты отмечают, что более корректно сравнивать не абсолютные зарплаты, а с учетом их покупательной способности. А здесь особо хвастаться нечем, хотя в долларах средняя зарплата уже перебила показатель октября 2013 года (425 долларов), когда курс был 8 грн, и составила 440 долларов (+3,5%).

"Увы, цены выросли за шесть лет не на 3,5%, а вполовину, прежде всего на коммуналку, что коснулось всех слоев населения, и на продукты, но преимущественно на доступные небогатым: это молокопродукты, крупы, картофель, овощи, яблоки, – подсчитал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Если шесть лет назад все это стоило на 30-50% дешевле, чем, например, в Польше, то теперь у поляков цены уже ниже, чем у нас".

Поэтому говорить, что среднестатистический украинец живет лучше, чем раньше, не приходится. По словам Пендзина, уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тыс. грн, а таких всего один работник из шести. У остальных – он понизился. Расслоение украинского общества по уровню доходов увеличилось, и этот тренд будет нарастать.

Как сообщали Українськi Новини, эксперт считает, что рост пенсии в 2020 году зависит от уровня инфляции. Также НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции. 

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