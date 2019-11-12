Как улучшить общение с людьми: психолог дал совет, не требующий усилий

Большинство людей часто ссориться с родными людьми, друзьями, знакомыми, коллегами по работе по мелочам и тогда, когда конфликтов и недопониманий можно было бы избежать. Такие "стычки" влияют не только на отношения с окружающими, но и на здоровье, заставляя нервничать и переживать. При этом есть способ, с помощью которого можно не только нивелировать конфликты в зародыше, но и сблизиться с окружающими так, что подобных ситуаций совсем не будет возникать. О том, как улучшить общение без усилий, рассказывает белорусский психолог Павел Зыгмантович.

Простое действие, которое радикально улучшает общение в любых отношениях - в браке, на работе, в компании приятелей, с детьми-родителями, но которым очень редко пользуются, это обыкновенное уточнение.

"Судите сами = сначала у человека появляется нечто. То ли смутное ощущение, то ли идея, то ли эмоция. Затем он начинает осмыслять это, пытаясь понять, что с ним. Дальше он понимает и уже думает над вербальным воплощением этого", - пишет психолог.

Следующим этапом Зыгмантович называет речь, когда слова попадают в уши собеседника и тот их интерпретирует. Эта интерпретация вызывает у него нечто (то ли смутное ощущение, то ли идею, то ли эмоцию). И процесс разворачивается заново.

Этапы любого общения напоминают детскую игру "Испорченный телефон".

В теории коммуникации одна из самых простых формул общения записывается так: S (source, источник) - E (encoding, кодирование) - M (message, сообщение) - D (decoding, расшифровка) - R (receirver, получатель). На каждом из этих этапов людей подстерегает "шум" - помехи, которые заглушают и замещают исходную информацию.

Как в "Испорченном телефоне": один недослышал, декодировал по своему, передал дальше. Другими словами, люди постоянно слышат не то, что ти говорят, а то, что прорвалось через шум и достроилось у них в голове до понятных тезисов.

"То самое "одно простое действие, которое радикально улучшает общение в любых отношениях" - это обыкновенное уточнение", - пишет психолог, советуя проверять информацию.

Зыгмантович советует использовать фразу "Правильно ли я понимаю, что…?", которая позволяет заметно уменьшить недопонимание.

"Речь идет о вопросе - то есть запросе на уточнение. А не о наезде, задекорированном под вопрос", - уточняет специалист.

Кроме того, в качестве эксперимента психолог советует хотя бы пару дней уточнять у близкого человека, что он хотел до вас донести, и посмотреть на результат.

Как сообщали Українські Новини, ученые нашли связь между неумением общаться с людьми и развитием серьезных заболеваний. Ранее психологи заявили, что от общительности детей в раннем возрасте зависит их будущее.