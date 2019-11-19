Как побороть страх на экзаменах и собеседованиях: психолог поделился лайфхаком

Несмотря на то, что стресс и беспокойство бывают полезны для здоровья, многие люди рано или поздно чувствуют страх, когда их оценивают, с которым надо бороться. Как не бояться чужих оценок, например, когда вы смотрите на человека противоположного пола, но думаете, что можете не понравится, не подойдете. Что делать, чтобы это убрать и перестать бояться на собеседованиях и в других неловких ситуациях рассказал в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

Как убрать страх

Одним из неочевидных способов, который советует применять психолог является оценка тех, кто оценивает вас.

Посмотрите на этого человека и задумайтесь какой этот человек, например, на катке, как он катается на коньках или человек готовит яичницу, насколько хорошо. Или какой он как водитель. Можно сделать даже жестче, каков этот человек в постели, насколько он хорош. Не важно, в каком именно контексте вы будете оценивать этого человека. Но когда вы начнете его оценивать, вдруг ваш страх оценки рассеется.

Как это работает

Прежде всего это работает, потому что вы отвлекаетесь. Пока вы погружены в одно состояние, вы в нем находитесь, если вы переключаетесь на другое состояние, в этом вы уже не можете находиться. Оно, как минимум, слабеет, даже если где-то подсознательно оно остается. Кроме этого, выступает субъективный контроль над ситуацией. Человеку очень важно контролировать ситуацию или думать, что он ее контролирует. Когда вы оцениваете кого-то вы попадаете в ситуацию, когда вы контролируете ситуацию, ведь когда вы оцениваете, то вы контролируете. Нельзя оценивать и не контролировать при этом ситуацию.

Когда оценивают вас, вы не контролируете ситуацию, воспринимаемого контроля у вас нету, поэтому вы переживаете, боитесь волнуетесь, это для вас серьезные испытание, но как только вы начинаете оценивать человека, вы начинаете контролировать.

Это оценка должна быть про себя, ее озвучивать не надо, отмечает психолог.

Если вы пришли на собеседование и волнуетесь, потому что вас оценивают, начните оценивать человека, который проводит собеседование, насколько хорошо работает он, насколько он профессионален, что они вообще умеет в своем деле. Насколько хороша эта компания, какие люди здесь работают. Насколько люди умеют создать атмосферу в офисе.

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Напомним, ранее психолог дал советы, как улучшить общение с людьми, а также о том, как правильно вычислить своего партнера.