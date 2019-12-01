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01 декабря 2019, воскресенье, 17:09 265
Политика 2019-12-01T17:09:40+02:00
Українські Новини
Возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

Возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами

Авдеевка, ДТП с автобусом
ДТП под Авдеевкой. Фото: police.dn.ua
ДТП под Авдеевкой. Фото: police.dn.ua

В Донецкой области попал в ДТП рейсовый автобус, который перевозил 50 пассажиров. Пять человек пострадали, сообщает региональное управление Нацполиции в восересенье, 1 декабря.

Авария произошла накануне вечером возле села Новокалиново в Ясиноватском районе. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, пятеро из них были травмированы.

Отмечается, что из-за аварии было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта (ч.1 ст.286 УК Украины).

Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области из-за гололеда перевернулся автобус с людьми

В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие.

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