В Николаеве из "Ощадбанка" воры вынесли пустой сейф

В Николаеве грабители проникли в отделение Ощадбанка и вынесли сейф. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники проникли в помещение банка путем взлома в ночь на 29 ноября. Им удалось быстро вынести сейф до приезда охраны. Воры оттащили сейф на территорию ближайшей школы, где вскрыли. Однако внутри не оказалось ничего ценного. Бросив сейф, злоумышленники скрылись.

По факту открыто уголовное производство по статье кража. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Ранее взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.