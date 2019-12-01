подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 14:19 136
Политика 2019-12-01T14:20:25+02:00
Українські Новини
В Николаеве из "Ощадбанка" воры вынесли пустой сейф

В Николаеве из "Ощадбанка" воры вынесли пустой сейф

Ощадбанк, Воровство, Кража

В Николаеве грабители проникли в отделение Ощадбанка и вынесли сейф. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники проникли в помещение банка путем взлома в ночь на 29 ноября. Им удалось быстро вынести сейф до приезда охраны. Воры оттащили сейф на территорию ближайшей школы, где вскрыли. Однако внутри не оказалось ничего ценного. Бросив сейф, злоумышленники скрылись.

По факту открыто уголовное производство по статье кража. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Ранее взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.

Больше новостей о: Ощадбанк Воровство Кража

Архив
Новости
Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию 15:35
После аварии самолета "Стамбул - Одесса" авиакомпания возобновила рейсы 15:03
Пересмотр "зеленого" тарифа — безответственность государства перед инвесторами, — эксперт 14:30
В Николаеве из "Ощадбанка" воры вынесли пустой сейф 14:19
Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек 13:49
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok