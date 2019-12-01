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01 грудня 2019, неділя, 14:19 5
Політика 2019-12-01T16:22:34+02:00
Українські Новини
У Миколаєві з "Ощадбанку" злодії винесли порожній сейф

У Миколаєві з "Ощадбанку" злодії винесли порожній сейф

Ощадбанк, Пограбування банку

У Миколаєві грабіжники проникли у відділення Ощадбанку і винесли сейф. Про це повідомляє Злочинності.НЕМАЄ з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зловмисники проникли у приміщення банку шляхом злому в ніч на 29 листопада. Їм вдалося швидко винести сейф до приїзду охорони. Злодії відтягли сейф на територію найближчої школи, де розкрили. Однак всередині не виявилося нічого цінного. Кинувши сейф, зловмисники втекли.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада у Дніпровському районі Києва прогримів потужний вибух. На вулиці Ентузіастів, 11, двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку". У результаті детонації винесло вітрину й частина інтер'єру банку. На місці працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події та сума вкрадених готівки встановлюються.

Раніше підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.

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