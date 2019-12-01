подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 13:24 823
Силовые структуры 2019-12-01T13:39:03+02:00
Українські Новини
СНБО объяснил, зачем вывели Кривоноса из рабочих групп

СНБО объяснил, зачем вывели Кривоноса из рабочих групп

Минобороны, Кадровые изменения, СНБО, Сергей Кривонос
Сергей Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО
Сергей Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО

Вывод заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергея Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в нем.

Также отмечается, что Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский освободил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Ранее шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО.

Больше новостей о: Минобороны Кадровые изменения СНБО Сергей Кривонос

Архив
Новости
Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек 13:49
СНБО объяснил, зачем вывели Кривоноса из рабочих групп 13:24
В Николаеве напали на журналиста: полиция открыла дело 13:01
Во Львовской области десятки тысяч людей остались без отопления 12:30
Лидер "Национального корпуса" раскритиковал решение команды "ЗЕ" уволить Сергея Кривоноса 12:15
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok