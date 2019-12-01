СНБО объяснил, зачем вывели Кривоноса из рабочих групп

Вывод заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергея Кривоноса из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в нем.

Также отмечается, что Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский освободил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Ранее шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО.