В Николаеве напали на журналиста: полиция открыла дело

Национальная полиция расследует нападение на журналиста николаевского издания "Новости-N" Александра Влащенко.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Нацполиции Николаевской области, передают Українськi Новини.

"30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по ул. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на место происшествия прибыли правоохранители, а также медики, после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Согласно сообщению "Новости-N", врачи диагностировали у Влащенко поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы.

Он уже не первый раз подвергается нападению.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов (НСЖУ) зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в октябре. Ранее хулиганы напали на журналиста и изрисовали дверь его квартиры.