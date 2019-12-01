подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 13:01 432
Происшествия 2019-12-01T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Николаеве напали на журналиста: полиция открыла дело

В Николаеве напали на журналиста: полиция открыла дело

Полиция, Уголовное дело, Александр Влащенко, Новости-N, Нападение на журналиста
Александр Влащенко после нападения. Фото:
Александр Влащенко после нападения. Фото: "Новости-N"

Национальная полиция расследует нападение на журналиста николаевского издания "Новости-N" Александра Влащенко.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Нацполиции Николаевской области, передают Українськi Новини.

"30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по ул. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на место происшествия прибыли правоохранители, а также медики, после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Согласно сообщению "Новости-N", врачи диагностировали у Влащенко поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы.

Он уже не первый раз подвергается нападению.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов (НСЖУ) зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в октябре. Ранее хулиганы напали на журналиста и изрисовали дверь его квартиры.

Больше новостей о: Полиция Уголовное дело Александр Влащенко Новости-N Нападение на журналиста

Архив
Новости
Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек 13:49
СНБО объяснил, зачем вывели Кривоноса из рабочих групп 13:24
В Николаеве напали на журналиста: полиция открыла дело 13:01
Во Львовской области десятки тысяч людей остались без отопления 12:30
Лидер "Национального корпуса" раскритиковал решение команды "ЗЕ" уволить Сергея Кривоноса 12:15
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok