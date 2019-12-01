В России автобус упал в реку: не менее 19 погибших

Сегодня, 1 декабря, в России в Сретенском районе Забайкальского края в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом Kia Granbird, который упал в реку Куэнга, погибли по крайней мере 19 человек и 5 пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо, пишет ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека.

Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Перевозчик Сергей Пнёв сообщил, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", - заявил он.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Автобус Kia Granbird следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

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