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30 ноября 2019, суббота, 22:31 863
Президент 2019-11-30T23:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что в платежках за декабрь цена за газ должна быть снижена

Зеленский заявил, что в платежках за декабрь цена за газ должна быть снижена

Новые платежки, Платежки, Коммунальные услуги, Тарифы

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на подготовку законопроекта для снижения тарифов на газ в декабре.

Об этом он сказал в ходе совещания в Кабинете министров, передают Українськi Новини.

"Люди должны получить платежку за декабрь и там уже цена должна быть снижена", - сказал он.

В ходе обсуждения премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что указанный законопроект должен быть подан Президентом.

При этом он добавил, что текущая цена на газ позволяет снизить тарифы уже в декабре.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание Президента Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет, ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет.

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