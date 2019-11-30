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30 листопада 2019, субота, 22:31 12
Президент 2019-11-30T23:00:55+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що в платіжках за грудень ціна за газ повинна бути знижена

Зеленський заявив, що в платіжках за грудень ціна за газ повинна бути знижена

платіжки, Нові платіжки

Президент Володимир Зеленський розраховує на підготовку законопроекту щодо зниження тарифів на газ в грудні.

Про це він сказав в ході наради в Кабінеті міністрів, передають Українські Новини.

"Люди повинні отримати платіжку за грудень і там вже ціна повинна бути знижена", - сказав він.

В ході обговорення прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що зазначений законопроект має бути поданий Президентом.

При цьому він додав, що поточна ціна на газ дозволяє знизити тарифи вже в грудні.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд не буде виконувати обіцянку Президента Володимира Зеленського, скасувати оплату комунальних послуг для людей старше 70 років очікувати зниження тарифів на газ українцям не варто незалежно від того, буде підписаний новий газовий договір з Росією чи ні.

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