Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон

Депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский возмущен выделением 150 млн гривен на кинофонд жены экс-Президента Петра Порошенко Марины Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

150 миллионов гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон.

Как сообщали Українські Новини, Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета. Тем временем Украинский культурный фонд, который распределяет 700 млн бюджетных средств, продолжает возглавлять Марина Порошенко и никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты.