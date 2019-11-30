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30 ноября 2019, суббота, 19:22 1914
Мир 2019-11-30T20:15:15+02:00
Українські Новини
Россия испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Артике, - росСМИ

Россия испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Артике, - росСМИ

Испытания ракет, Ракетные испытания, Испытания военной техники, Ракета, Арктика, Новости России
Артика. Фото: pixabay
Артика. Фото: pixabay

Российский истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты), сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

В Воздушно-космических силах России не стали комментировать по телефону предоставленную источниками информацию.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным российских СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.

Как сообщали Українські Новини, в России взорвался реактивный двигатель на испытаниях новой ракеты, есть жертвы. Также в США провели пуск баллистической ракеты, а КНДР испытала новое тактическое оружие и не говорят, какое именно.

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