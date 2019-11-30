Марьинка обесточена, но боевики отказываются гарантировать безопасность для ремонта

После того как штаб ООС назвал потери боевиков за неделю , б

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

В частности, 25 ноября сильными порывами ветра оборвали линии электропередач, из-за чего было обесточены около 260 частных домов в Марьинке.

Украинский ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов, однако около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными. По состоянию на 14:00 30 ноября боевики не предоставили гарантий соблюдения режима прекращения огня.

"Без этого, ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехнический подразделение ГосЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ", - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе, через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ подала запросы боевикам о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлено в субботу, 30 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, в июле боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки. Также на Донбассе боевики применили запрещенное оружие, погиб воин ВСУ.