Мар'їнка знеструмлена, але бойовики відмовляються гарантувати безпеку для ремонту

Після того як штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень , б

Про це сказано в повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

Зокрема, 25 листопада сильними поривами вітру обірвали лінії електропередач, через що було знеструмлено близько 260 приватних будинків у Мар'їнці. Український ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії в 200 будинків, однак близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневої, залишаються знеструмленими.

Станом на 14:00 30 листопада бойовики не надали гарантій дотримання режиму припинення вогню.

"Без цього ремонтна команда АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" і піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причин відсутності електроенергії. Виведені з ладу лінії електропередач перебувають у секторах ведення вогню ВФ РФ", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі, через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, подала запити бойовикам про надання ними гарантій припинення вогню. Останній запит відправлено в суботу, 30 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки. Також на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, загинув воїн ЗСУ.