На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: погиб воин ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - написано в нем.

Отмечается, что противник стрелял у Крымского, Луганского, Водяного, Широкино, Старогнатовки и Новотроицкого.

Как сообщали Українськi Новини, 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) за неделю с 22 по 28 ноября.

11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.