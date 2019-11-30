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30 ноября 2019, суббота, 11:44 161
Силовые структуры 2019-11-30T12:30:01+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: погиб воин ВСУ

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: погиб воин ВСУ

ООС, Ситуация в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - написано в нем.

Отмечается, что противник стрелял у Крымского, Луганского, Водяного, Широкино, Старогнатовки и Новотроицкого.

Как сообщали Українськi Новини, 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) за неделю с 22 по 28 ноября.

11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

 

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