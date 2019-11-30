Сегодня годовщина открытия скандального Бориспольского экспресса

30 ноября 2018 года публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыло железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь". Общая стоимость реализованного проекта 480 млн гривен.

В ходе реализации проекта было достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев - Харьков.

Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя". Железнодорожная станция вблизи аэропорта получила название "Борисполь-аэропорт".

Кроме того, на станции "Киев-Пассажирский" реконструирована платформа у четырнадцатого пути, с которого будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Платформа модернизирована: обновлено освещение и отделка, учтены потребности людей с инвалидностью (тактильные показатели, лифт и прочее).

Билеты на этот поезд можно купить в четырех киосках самообслуживания, которые будут размещены на конкорсе над четырнадцатым путем.

Как сообщали Українськi Новини, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В официальном Facebook "Укрзализныци" прокомментировали инцидент, объяснив его "непогодой". После этого было еще несколько поломок экспресса.

Тем временем, "Укрзализныця" намерено запустить поезд украинского производства по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь" до конца текущего года.