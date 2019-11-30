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30 листопада 2019, субота, 08:45 238
Транспорт 2019-11-30T12:00:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні річниця відкриття скандального Бориспільського експреса

Сьогодні річниця відкриття скандального Бориспільського експреса

Бориспільський експрес, аеропорт
Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця
Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця

30 листопада 2018 року публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрила залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль". Загальна вартість реалізованого проекту 480 млн гривень.

У ході реалізації проекту було добудовано до існуючої залізничної інфраструктури близько 4 км шляху, побудована залізнична естакада довжиною 272 м над трасою M03 Київ - Харків.

Побудовані дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту і критий пішохідний перехід від платформи до терміналу D "Борисполя". Залізнична станція поблизу аеропорту отримала назву "Бориспіль-аеропорт".

Крім того, на станції "Київ-Пасажирський" реконструйовано платформа у чотирнадцятого шляху, з якого здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. Модернізована Платформа: оновлено освітлення та оздоблення, враховані потреби людей з інвалідністю (тактильні показники, ліфт та інше).

Квитки на цей поїзд можна придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розміщені на конкорсі над чотирнадцятим шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада 2018 року "Укрзалізниця" відкрила залізничне сполучення за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль".

Швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою". Після цього було ще кілька поломок експреса.

Тим часом, "Укрзалізниця" має намір запустити потяг українського виробництва за маршрутом "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" до кінця поточного року.

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