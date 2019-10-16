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16 октября 2019, среда, 15:20 1094
Транспорт 2019-10-16T15:21:33+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" планирует запустить украинский поезд в бориспольский аэропорт

"Укрзализныця" планирует запустить украинский поезд в бориспольский аэропорт

Уркзализныця. Фото: Facebook/Евгений Кравцов
Уркзализныця. Фото: Facebook/Евгений Кравцов

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено запустить поезд украинского производства по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь" до конца текущего года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.

"До конца года мы запустим на этом маршруте ("Киев - аэропорт "Борисполь") новый поезд украинского производства", - написал он.

Кравцов отметил, что запуск нового поезда будет способствовать увеличению пассажиропотока на данном направлении. В настоящее время указанным маршрутом пользуются более 3 тыс. пассажиров в сутки.

Кравцов добавил, что на указанном маршруте практически готова уже и остановка на станции "Выдубичи", и она также будет открыта конца года.

Как сообщали Українськi Новини, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".

В 2018 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом (114 млн гривен), увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Также "Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок.

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