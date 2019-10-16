"Укрзализныця" планирует запустить украинский поезд в бориспольский аэропорт

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено запустить поезд украинского производства по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь" до конца текущего года.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.\r\n"До конца года мы запустим на этом маршруте ("Киев - аэропорт "Борисполь") новый поезд украинского производства", - написал он.\r\nКравцов отметил, что запуск нового поезда будет способствовать увеличению пассажиропотока на данном направлении. В настоящее время указанным маршрутом пользуются более 3 тыс. пассажиров в сутки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКравцов добавил, что на указанном маршруте практически готова уже и остановка на станции "Выдубичи", и она также будет открыта конца года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - аэропорт "Борисполь".\r\nВ 2018 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом (114 млн гривен), увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.\r\nПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.\r\nТакже "Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок.