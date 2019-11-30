Напротив Печерского суда установят знак в память об антисемитском деле Бейлиса

В Киеве состоялся конкурс на лучшую идею памятного знака о деле Бейлиса, в котором победил проект художницы Анны Звягинцевой.

Об этом сообщает hmarochos.kiev.ua

Начало процессу по делу Бейлиса положило убийство в марте 1911 года 12-летнего мальчика Андрюши Ющинского, тело которого нашли в одной из киевских пещер. В преступлении обвинили еврея Менахема-Менделя Бейлиса, служащего кирпичного завода Ёоны Зайцева.

Как раз за месяц до убийства Государственная дума Российской империи рассматривала возможность отмены черты оседлости. К тому времени более сотни лет существовал запрет, по которому евреям не разрешалось селиться на определенных территориях, в частности в крупных городах. Поэтому антисемитские партии и черносотенные организации стали чаще вспоминать о "ритуальных убийствах" — кровавом навете. По их мнению, некие "иудеи-сектанты" используют кровь христиан в религиозных ритуалах, в частности для приготовления мацы в Песах.

Процесс по делу Бейлиса расколол общество Российской империи. прогрессивные силы встали на защиту невиновного человека, объясняя всю несуразность выдвинутых против него обвинений.

Дело получило значительный политический и социальный резонанс. Его уподобляли знаменитому делу Дрейфуса во Франции. В конце концов, в 1913 году Бейлис был оправдан. Он сразу эмигрировал в Палестину, а затем переехал в США.

Проект Анны Звягинцевой предусматривает установление остановки общественного транспорта напротив Печерского районного суда. Именно в этом здании бывших Присутственных мест проходил суд над Бейлисом.

В углу остановки художница предлагает разместить фрагмент клетки для подсудимого, в которой может оказаться каждый. Хотя Бейлиса и не держали в такой клетке, подобная практика существует во многих современных судах, символически противоречит презумпции невиновности.

Скамьи для ожидания транспорта символизируют скамьи присяжных. Таким образом прохожий может почувствовать себя как на месте подсудимого, так и на месте тех, кто судит. При этом транспорт прибывает с той стороны, где находится клетка, поэтому взгляды "присяжных" будут направлены на "обвиняемого".

На бетонной стене остановки разместят избранную информацию, посвящённую делу Бейлиса. Предполагается оставить пустые плоскости, где можно разместить материалы о современных событиях, таких, например, как цыганские погромы.

Другую стенку сделают из стеклянных блоков различной фактуры: треснувшего, запыленного стекла, которое искажает информацию.

Для реализации предполагается заменить имеющуюся остановку, вырубить одно сухое дерево, заменить часть тротуарного покрытия плиткой черного и белого цвета. Для этого нужно получить разрешение городских властей.

В конкурсе памятных знаков также участвовали проекты: Никиты Кадана, Назара Билыка, Алевтины Кахидзе, Николая Родного.

Алевтина Кахидзе предложила скамью с рычагом, которая наклоняется, когда с другой стороны садится человек. Это иллюстрирует вес каждого человека в качестве присяжного. Николай Родной представляет памятный знак в виде трёх металлических шестов с головными уборами: еврейской кипой, шапкой польского шляхтича и ромской шляпой с розой.

Проект Никиты Кадана — металлический квадрат с прозрачным боксом, в котором находится копия архивного "дела Бейлиса". Назар Билык предложил вмонтировать в мостовую угол из бронзовых листов, который повторяет угол здания Печерского суда.

Вскоре у киевских гидов появится ещё один важный объект показа, иллюстрирующий страницу городской истории, посвящённой "делу Бейлиса".

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу КМИС, больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян. Тем временем Украина и Польша - лидеры по росту антисемитского настроения. Также Президент Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что в Украине нет антисемитизма.