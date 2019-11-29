В Украине хотят дать женщинам для кормления детей грудью перерыв на работе

В Министерстве социальной политики внесли предложение относительно гендерного равенства в проект изменений в Кодекс законов о труде. В частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.

Об этом в комментарии "hromadske" сказал заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский.

"Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли — право мужчин на уход за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе", — заявил Нежинский.

Также он сообщил, что в Украине официально насчитывается 95 000 человек, которые являются пострадавшими в результате гендерного насилия.



Как сообщали Українські Новини, гендерное неравенство в оказании медицинской помощи уносит жизни тысяч женщин.



Также в Минобороны назвали единственную проблему на пути к равенству.



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