Гендерное неравенство в оказании медицинской помощи уносит жизни тысяч женщин, - эксперты

В Европе за последние 10 лет около 8 тысяч женщин умерли от сердечного приступа из-за не вовремя оказанной помощи, в то время как мужская половина населения получает более качественную лечение и точные диагнозы. О проблемах гендерного неравенства в оказании медиками помощи рассказали эксперты в ВВС News.\r\nБританский фонд Сердца (BHF) обнародовал отчет, в котором говорится, что в лечении сердечных приступов мужчин и женщин есть весомая разница.\r\nВ отчете отмечается, что в Великобритании каждый год около 35тыс. женщин попадают в больницу после сердечного приступа - в среднем, это 98 женщин в день или 4 женщины в час.\r\nПрофессор медицины в области сердечно - сосудистой системы в университете Лидс - Крис Гейл провел исследование, которое показало, что тысячи жизней женщин были потеряны в Англии и Уэльсе после сердечных приступов в период между 2002 и 2013 годами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле ряда исследований эксперты определили, что отрицательная динамика смерти женской части населения растет из-за определенных "мифов", связанных с разницей между мужским и женским здоровьем.\r\nПо мнению экспертов, основным мифом является то, что женщины не испытывают те же симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, что и мужчины, из-за чего подход к лечению женщин сводится к отметке 0.\r\nИз-за "стереотипа" об отсутствии ярко-выраженных симптомов, женщины, при их возникновении зачастую не распознают болезнь, и откладывают обращение за помощью, что приводит к неправильно поставленному диагнозу и некачественному лечению.\r\nИсследования показали, что хотя симптомы у каждого человека могут варьироваться по разному, боль в груди является наиболее распространенным симптомом как у мужчин, так и у женщин в одинаковом количестве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИсследования во всем мире также выявили гендерные различия в лечении, предполагая, что это глубоко укоренившаяся и сложная проблема.\r\nЭксперты призывают медиков отнестись более внимательнее к лечению здоровья женщин и установлению диагноза \r\n"Необоснованные предубеждения ограничивают шансы женщин на выживание", - заявили эксперты. \r\nКак сообщали Українські Новини, ранее ученые обнаружили связь между проблемами с эрекцией и болезнями сердца.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, эксперты также рассказали о том, употребление какой еды может привести к атеросклерозу сосудов.