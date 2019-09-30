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30 сентября 2019, понедельник, 18:44 10
Lifestyle 2019-09-30T18:45:01+03:00
Українські Новини
Гендерное неравенство в оказании медицинской помощи уносит жизни тысяч женщин, - эксперты

Гендерное неравенство в оказании медицинской помощи уносит жизни тысяч женщин, - эксперты

сердце. Фото: pixabay
сердце. Фото: pixabay

В Европе за последние 10 лет около 8 тысяч женщин умерли от сердечного приступа из-за не вовремя оказанной помощи, в то время как мужская половина населения получает более качественную лечение и точные диагнозы. О проблемах гендерного неравенства в оказании медиками помощи рассказали эксперты в ВВС News.

Британский фонд Сердца (BHF) обнародовал отчет, в котором говорится, что в лечении сердечных приступов мужчин и женщин есть весомая разница.

В отчете отмечается, что в Великобритании каждый год около 35тыс. женщин попадают в больницу после сердечного приступа - в среднем, это 98 женщин в день или 4 женщины в час.

Профессор медицины в области сердечно - сосудистой системы в университете Лидс - Крис Гейл провел исследование, которое показало, что тысячи жизней женщин были потеряны в Англии и Уэльсе после сердечных приступов в период между 2002 и 2013 годами.

После ряда исследований эксперты определили, что отрицательная динамика смерти женской части населения растет из-за определенных "мифов", связанных с разницей между мужским и женским здоровьем.

По мнению экспертов, основным мифом является то, что женщины не испытывают те же симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, что и мужчины, из-за чего подход к лечению женщин сводится к отметке 0.

Из-за "стереотипа" об отсутствии ярко-выраженных симптомов, женщины, при их возникновении зачастую не распознают болезнь, и откладывают обращение за помощью, что приводит к неправильно поставленному диагнозу и некачественному лечению.

Исследования показали, что хотя симптомы у каждого человека могут варьироваться по разному, боль в груди является наиболее распространенным симптомом как у мужчин, так и у женщин в одинаковом количестве.

Исследования во всем мире также выявили гендерные различия в лечении, предполагая, что это глубоко укоренившаяся и сложная проблема.

Эксперты призывают медиков отнестись более внимательнее к лечению здоровья женщин и установлению диагноза 

"Необоснованные предубеждения ограничивают шансы женщин на выживание", - заявили эксперты. 

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые обнаружили связь между проблемами с эрекцией и болезнями сердца.

Кроме того, эксперты также рассказали о том, употребление какой еды может привести к атеросклерозу сосудов.

Больше новостей о: Сердце сердечно-сосудистые заболевания Артсклероз сосудов Женское здоровье Мужское здоровье

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