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29 ноября 2019, пятница, 19:37 518
Кабмин 2019-11-29T19:48:31+02:00
Українські Новини
Гончарук пообещал оцифровать всю Украину в следующем году

Гончарук пообещал оцифровать всю Украину в следующем году

Оцифровка, государство в смартфоне, Алексей Гончаренко
Оцифровка Украины. Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Оцифровка Украины. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют в 2020 году.

Об этом премьер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлено. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое. Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог ", - написал он.

Гончарук ожидает, что это сможет помочь в привлечении инвесторов, которые смогут вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру.

Как сообщали Українські Новини, в проекте государственного бюджета на 2020 год средства на проект "государство в смартфоне" не предусмотрены.

Одно из самых дорогих рекламных агентств будет делать с Украины "страну в смартфоне".

 

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