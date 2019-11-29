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29 ноября 2019, пятница, 19:38 98
Общество 2019-11-29T19:39:27+02:00
Українські Новини
Почти за год турпоток из Украины в Турцию вырос до 1,5 млн туристов

Почти за год турпоток из Украины в Турцию вырос до 1,5 млн туристов

Министерства культуры и туризма Турции, Туризм, турпоток, Украина, Турция
Турция. Фото: pixabay.com
Турция. Фото: pixabay.com

За январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 12,4% до 1,462 млн туристов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции, передают Українські Новини.

"Количество украинских туристов в Турции в 2019 году продолжает стремительно расти. Так, за январь-октябрь 2019 страну посетили 1 462 269 украинцев, что больше на 12,4%, чем в аналогичном периоде 2018 (1 301 128 человек)", - сказано в сообщении.

Так, за 10 месяцев текущего года 200,6 тыс. украинцев посетили курорты региона Мугла (Фетхие, Марамарис, Бодрум, Даламан), что на 13,6% больше, чем годом ранее.

В том числе в октябре турпоток на данные курорты увеличился на 59% до 13 549 туристов.

За январь-октябрь самый популярный турецкий курортный регион Анталия принял 795,3 тыс. туристов из Украины, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом количество украинцев, посетивших данный регион в октябре, увеличилось на 22% до 72 120 путешественников.

В целом количество иностранцев, посетивших Турцию в октябре 2019 года, увеличилось на 20,6% по сравнению с октябрем 2018 года и составило 137 362 туриста.

В Офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине ожидают, что в этом году турпоток из Украины в Турцию пересечет отметку в 1,5 млн человек, поскольку по состоянию на конец октября количество украинцев, посетивших Турцию, превысило показатель всего 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, из Киева запускают новый авиарейс на турецкий курорт, где цены на билеты от 50 евро. 

Кроме того, цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились. 


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