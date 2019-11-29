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29 ноября 2019, пятница, 19:18 8
Экономика 2019-11-29T19:20:58+02:00
Українські Новини
Госкино получит 800 млн гривен из Госбюджета-2020, - Бородянский

Госкино получит 800 млн гривен из Госбюджета-2020, - Бородянский

Госкино, Владимир Бородянский, Госбюджет-2020
Бюджет. Фото: bank.gov.ua
Бюджет. Фото: bank.gov.ua

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Государственного агентства по вопросам кино на сумму 800 млн гривен.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал в ходе презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии за 5 лет, передают Українські Новини.

"800 млн гривен (предусмотрено на) Госкино и еще около 150 - в УКФ (Украинский культурный фонд)", - сказал он.

Министр выразил надежду, что финансы общественного вещателя также будут задействованы в кинопроизводстве.

"Плюс мы надеемся, что общественный вещатель также будет активным игроком на рынке и также деньги общественного вещателя будут задействованы в изготовлении сериалов, в первую очередь", - подчеркнул он.

Согласно анализу госфинансирования кинематографии, с 2015 года Госкино выделило 1,6 млрд гривен на поддержку производства 224 фильмов 92 продюсерам.

При этом кассовые сборы финансируемых агентством фильмов составили 265,5 млн гривен и 33,8 млн гривен было возвращено продюсерами в Госкино.

Больше всего средств в процентном соотношении в Госкино возвращено после выхода фильма "Скажене весілля" (продюсер - Юрий Горбунов) – 113%, или 1,3 млн гривен из 1,2 млн гривен профинансированных Госкино.

При этом фильм "Я, ты, он, она", продюсером которого выступил Президент Владимир Зеленский,  вернул в Госкино 75% из профинансированной агентством суммы - 13,3 млн гривен из 17,6 млн гривен; а 4,1 млн гривен из 12,8 млн гривен, профинансированных Госкино, вернул фильм "Секс и ничего личного" (продюсеры - Владислав Ряшин и Юрий Минзянов).

При этом Бородянский подчеркнул, что за 5 лет не было построено системы обязательств продюсеров в отношении полученных от агентства денег.

"Когда продюсер получает деньги, нет обязательств по количеству зрителей, по количеству возвращенных средств, никаких обязательств как таковых. Общее обязательство - чтобы фильм вышел", - сказал он.

Министр отметил, что к первому питчингу (презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов) в 2020 году обязательства продюсеров будут прописаны в контракте.

По словам министра, презентации по анализу финансирования кино намерены организовывать раз в 6 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, режиссер "Слуги народа" Кирющенко хочет возглавить Госкино.

Ранее  Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа". 

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