У Лондоні перекрили міст через стрілянину: ЗМІ повідомляють про загиблого і постраждалих

На міст прибули карети швидкої допомоги. Reuters повідомляє, що одну людину застрелила поліція. Репортер BBC на місці події теж заявив, що бачив, як когось застрелила поліція.

Крім того, співрозмовник повідомив, що бачив групу людей, які брали участь в бійці на мосту, після чого приїхала поліція і були чутні постріли.

Як повідомляє Sky News, через інцидент постраждали п'ятеро людей.

Поліція просить людей, що знаходяться неподалік, покинути місце події. При цьому на своїй сторінці в Twitter поліція повідомила, що отримала повідомлення про напад із застосуванням ножа. В ході інциденту затримана одна людина, кілька людей поранені.

#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb