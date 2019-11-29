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29 листопада 2019, пʼятниця, 17:57 12
Європа 2019-11-29T19:00:02+02:00
Українські Новини
У Лондоні перекрили міст через стрілянину: ЗМІ повідомляють про загиблого і постраждалих

У Лондоні перекрили міст через стрілянину: ЗМІ повідомляють про загиблого і постраждалих

Перекриття мосту, Темза, стрілянина, Лондон

У Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на "The Guardian".

На міст прибули карети швидкої допомоги. Reuters повідомляє, що одну людину застрелила поліція. Репортер BBC на місці події теж заявив, що бачив, як когось застрелила поліція.

Крім того, співрозмовник повідомив, що бачив групу людей, які брали участь в бійці на мосту, після чого приїхала поліція і були чутні постріли.

Як повідомляє Sky News, через інцидент постраждали п'ятеро людей.

Поліція просить людей, що знаходяться неподалік, покинути місце події. При цьому на своїй сторінці в Twitter поліція повідомила, що отримала повідомлення про напад із застосуванням ножа. В ході інциденту затримана одна людина, кілька людей поранені.

 

Як повідомляли Українські Новини, невідомий відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро у Києві.


Невідомим виявився ветеран АТО Олексій Белько, якому в листопаді суд продовжив арешт.

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