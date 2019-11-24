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  • Идеальный завтрак: секреты приготовления классических сырников за 10 минут
24 ноября 2019, воскресенье, 20:30 43
Lifestyle 2019-11-24T21:15:02+02:00
Українські Новини
Идеальный завтрак: секреты приготовления классических сырников за 10 минут

Идеальный завтрак: секреты приготовления классических сырников за 10 минут

Продукты, Рецепт, Еда, Завтрак
Сырники. Фото: pixabay
Сырники. Фото: pixabay

Хоть согласно последним исследованиям завтрак не считается обязательным приемом пищи, но также доказано и то, что утро нужно начинать со вкусной и здоровой пищи. А что может быть лучше, чем полезные сырники, приготовленные за 10 минут.

Как выбрать правильный творог?

Творог нужно выбирать не по жирности, а по его структуре. В нем не должно быть лишней влаги и он не должен быть зернистым, так как с ним нужно долго возиться и чаще всего сырники не получаются. Творог должен быть упругим и приятным на вкус. 

Где выбирать творог?

Идеальный вариант - у проверенных людей на рынке, но если такой возможности нет, подойдет и творог из супермаркета. Главное чтобы нужной консистенции.

 

Время подготовки 7 минут

Время приготовления 10 минут

Порции

Ингредиенты для приготовления Классических сырников:

  • 400 г Творог
  • 1 шт. Яйцо
  • 3 ст. л. Мука (и дополнительно для панировки)
  • 3 ст. л. Сахар
  • 3-4 ст. л. Подсолнечное масло для жарки
  • 1 щепотка Соль
  • 10 г ванильный сахар

Рецепт

1. В небольшую миску выкладываем 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 10 г ванильного сахара и 1 щепотку соли. Лучше всего использовать домашний творог, купленный на базаре. Творог не должен быть кислым и чрезмерно влажным.

2. Смешать ингредиенты до получения однородной массы.

3. Добавьте к творогу 3 ст. л. муки. Если творог очень влажный, то добавьте на 1 ст. л. муки больше. Тут главное соблюсти баланс, чтобы сырники не были слишком плотными.

4. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики, затем немного их сплюсните руками. Чтобы творожная масса не прилипала к рукам, можно смазать их несколькими каплями подсолнечного масла.

5. Обваляйте сырники в муке, чтобы они лучше держали форму и зажарились с красивой золотистой корочкой.

6. Обжарьте сырники на хорошо разогретой сковородке с 3-4 ст. л. подсолнечного масла с каждой стороны до получения золотистой корочки. Обжаривайте сырники на среднем огне, так вы получите оптимальную прожарку.

7. Готовые сырники выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы в него впитался лишний жир. 

Напомним, совсем скоро уже Новый год и самое время вспоминать как готовить символ праздника - Оливье

Если сырников на завтрак будет мало, всегда можно приготовить заварные и шоколадные блинчики.

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