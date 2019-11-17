Что съесть на завтрак: 12 самых полезных и вкусных продуктов

Последние исследования показывают, что завтрак - не является обязательным и что лучше вообще его пропустить, чем съесть утром нездоровую пищу. Но также верно то, что питательный и сбалансированный завтрак может дать вам энергию и предупредить переедание в течение остального дня, сообщает "Українська правда. Життя" со ссылкой Healthline.

Вот 12 продуктов, которые хороши для завтрака:

Яйца

Исследования показывают, что яйца на завтрак повышает чувство сытости, уменьшают количество потребляемых калорий во время следующего приема пищи и помогают поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови.

Греческий йогурт

В нем - много протеина, который снижает чувство голода и имеет более высокий термический эффект, чем жир или углеводы.

Кофе

Кофе богат кофеином, который улучшает настроение, бодрит и поддерживает психологическое здоровье. Даже малое количество кофеина поможет достичь этих эффектов.

Овсянка

В овсянке есть уникальные пищевые волокна (oat beta-glucan). Помимо прочего, они могут снижать уровень холестерина и дарить длительное ощущение сытости.

Семена чиа

Это семена - одни из лучших источников пищевых волокон. В 28 граммах семян чиа - аж 11 граммов пищевых волокон. В этом семенах есть волокна, которые поглощают воду, увеличивая объем пищи, которая проходит через систему пищеварения, помогая чувствовать себя сытыми и довольными.

Ягоды

Популярные ягоды - черника, малина, клубника и ежевика. В них меньше сахара, чем в большинстве фруктов, но больше волокон. Малина и ежевика содержат до 8 г волокон в одной чашке, или в 120 и 145 граммах соответственно.

Орехи

Орехи - отличное дополнение к завтраку, ведь они дают сытость и предупреждают набор веса. В них много калорий, но они не поглощают все жиры из них.

Зеленый чай

В зеленом чае есть кофеин, который улучшает настроение и бодрость, рядом с повышением уровня метаболизма. Зеленый чай имеет лишь 35-70 мг кофеина на чашку.

Протеиновый шейк

Можно использовать различные типы белкового порошка, включая яичный, соевый, сывороточный и гороховый. Сывороточный организм поглощает быстрее. Такой напиток также снижает аппетит больше, чем другие формы белка, помогает чувствовать себя сытыми и есть меньше во время второго приема пищи.

Фрукты

Фрукты могут быть вкусной частью питательного завтрака. Все типы фруктов содержат витамины, калий, пищевые волокна и имеют мало калорий.

Семена льна

Они богаты пищевыми волокнами, которые помогают чувствовать сытость в течение нескольких часов после еды. Лен также может улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови, также защищает от рака груди.

Творог

Он богат белком, что повышает метаболизм, производит ощущение сытости и снижает уровень гормона голода грелина. Исследования показывают, что творог такой же питательный и дает ощущение сытости, как и яйца.

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