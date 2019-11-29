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29 листопада 2019, пʼятниця, 16:41 23
Суспільство 2019-11-29T16:54:45+02:00
Українські Новини
Директор інституту демографії проти електронної перепису населення

Директор інституту демографії проти електронної перепису населення

Інститут демографії та соціологічних досліджень, Елла Лібанова, Перепис населення, Електронний перепис населення

Директор інституту демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова виступає проти повноцінної заміни традиційної перепису населення електронної.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності... У більшості розвинених країн існують демографічні реєстри, що містять різноманітну інформацію, але і там переписи проводяться", - йдеться в повідомленні.

За словами Лібанової, в Україні ж таких реєстрів немає, тому оцінка чисельності населення, проведена з припущеннями, їх не може замінити.

Вона наголосила, що за відсутності інформації про все населення країни і його розміщення по території неможливо забезпечити належну репрезентативність соцдосліджень.

"Не маючи різнобічної інформації про населення, неможливо забезпечити належну якість управління країною. Країна - це не територія, не банки і не бізнес, хоча все це дуже важливо; країна - це насамперед люди, їх якість і тривалість життя, рівень освіти, статус на ринку праці, джерела доходів, склад сім'ї, кількість дітей, визначення своєї етнічної приналежності, рідна мова", - підкреслила Лібанова.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче провести електронний перепис населення до 2020.

Раніше Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявив, що перепис населення пройде в листопаді-грудні 2020 року.

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