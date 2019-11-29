Украинцы массово скупают детские автокресла

20 ноября вступил в силу закон о введении штрафа до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей. В связи с этим в Украине зафиксировали настоящий бум продажи детских автокресел после принятия соответствующей нормы об обязательном наличии оных в автомобилях.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Продажи детских автокресел взлетели в несколько раз

Постановление о штрафах за перевозку детей без автокресла уже вступило в силу 20 ноября, и, очевидно, тем самым подстегнуло водителей обеспечивать маленьким пассажирам все необходимые условия безопасности. За последние несколько дней продажи этой категории детских товаров возросли до рекордной суммы, увеличившись почти в 10 раз, по сравнению с прошлой неделей. Подтверждает это своими данными и Google trends, показывая особо активные вспышки поисковых запросов в сети.

Ценовая политика по этому товару пока не изменилась, средняя цена детского автокресла колеблется в пределах 1-2 тысяч гривен. Некоторые службы такси уже решили воспользоваться трендом путем введения дополнительной платы за перевозку детей в автокреслах.