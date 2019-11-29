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29 ноября 2019, пятница, 16:33 18 Инфографика
Общество 2019-11-29T16:35:04+02:00
Українські Новини
Украинцы массово скупают детские автокресла

Украинцы массово скупают детские автокресла

Перевозка детей, Автокресло, Штрафы, Дети, Правила дорожного движения
Безопасная перевозка ребенка. Фото: lionelo
Безопасная перевозка ребенка. Фото: lionelo

20 ноября вступил в силу закон о введении штрафа до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей. В связи с этим в Украине зафиксировали настоящий бум продажи детских автокресел после принятия соответствующей нормы об обязательном наличии оных в автомобилях.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Продажи детских автокресел взлетели в несколько разПродажи детских автокресел взлетели в несколько раз

Постановление о штрафах за перевозку детей без автокресла уже вступило в силу 20 ноября, и, очевидно, тем самым подстегнуло водителей обеспечивать маленьким пассажирам все необходимые условия безопасности. За последние несколько дней продажи этой категории детских товаров возросли до рекордной суммы, увеличившись почти в 10 раз, по сравнению с прошлой неделей. Подтверждает это своими данными и Google trends, показывая особо активные вспышки поисковых запросов в сети.

Ценовая политика по этому товару пока не изменилась, средняя цена детского автокресла колеблется в пределах 1-2 тысяч гривен. Некоторые службы такси уже решили воспользоваться трендом путем введения дополнительной платы за перевозку детей в автокреслах. 

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