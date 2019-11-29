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29 листопада 2019, пʼятниця, 16:33 24 Інфографіка
Суспільство 2019-11-29T18:30:03+02:00
Українські Новини
Українці масово скуповують дитячі автокрісла

Українці масово скуповують дитячі автокрісла

Перевезення дітей, автокрісло, Штраф, Діти
Безпечне перевезення дитини. Фото: lionelo
Безпечне перевезення дитини. Фото: lionelo

20 листопада набув чинності закон про введення штрафу до 850 гривень за порушення норм перевезення дітей. У зв'язку з цим в Україні зафіксували справжній бум продажу дитячих автокрісел після прийняття відповідної норми про обов'язковову наявність оних в автомобілях.

Про це повідомляє Економічна правда.

Продажі дитячих автокрісел злетіли в кілька разівПродажі дитячих автокрісел злетіли в кілька разів

Постанова про штрафи за перевезення дітей без автокрісла вже вступила в силу, і, вочевидь, тим самим мотивувала водіїв забезпечувати маленьким пасажирам всі необхідні умови безпеки. За останні кілька днів продажі цієї категорії дитячих товарів зросли до рекордної суми, збільшившись майже в 10 разів, порівняно з минулим тижнем. Підтверджує це своїми даними і Google Trends, показуючи особливо активні спалахи пошукових запитів у мережі.

Цінова політика щодо цього товару поки що не змінилася, середня ціна дитячого автокрісла коливається в межах 1-2 тисяч гривень. Деякі служби таксі вже вирішили скористатися трендом шляхом введення додаткової плати за перевезення дітей в автокріслах.

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