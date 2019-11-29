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29 ноября 2019, пятница, 16:03 142
СМИ 2019-11-29T16:05:20+02:00
Українські Новини
В ОБСЕ надеются, что полиция быстро установит кто ограбил офис НСЖУ на Крещатике

В ОБСЕ надеются, что полиция быстро установит кто ограбил офис НСЖУ на Крещатике

Ограбление, НСЖУ, ОБСЕ

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) надеется, что полиция быстро установит, кто ограбил офис Национального союза журналистов (НСЖУ) в Киеве на Крещатике.

Об этом написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в микроблоге Twitter.

"Прошлой ночью ворвались в офис Национального союза журналистов (НСЖУ), давнего партнера ОБСЕ, в Киеве, сожалеем. Я приветствую быструю реакцию полиции и надеюсь, что следствие скоро установит виновных", - написал он.

Ранее председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил об ограблени офиса в ночь на 28 ноября.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф повреждены. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики открыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - отметил он.

По его словам, факт проникновения утром установили работники офиса НСЖУ. Сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

"МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - добавил председатель НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, после того, как окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела, неизвестные ограбили здание Национального союза журналистов (НСЖУ).

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