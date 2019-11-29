Вслед за Roshen Порошенко переписал и банк на сына

Центрально-европейская кондитерская компания (ЦЕКК) купила долю в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини. В сообщении банка не уточняется, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура акционеров финучреждения. Бенефициаром ЦЕКК является сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей Порошенко. По состоянию на 1 октября 50,08% акций банка владел инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал", 9,92% акций принадлежало Петру Порошенко, 14,92% - Игорю Кононенко. Как сообщали Українські Новини, МИБ зарегистрирован в марте 2008 года. ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Алексей Порошенко стал ее бенефициаром в октябре текущего года. Ранее Киевский апелляционный суд отменил арест всего недвижимого имущества и корпоративных прав завода "Кузница на Рыбальском". Также Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.