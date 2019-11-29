подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 15:38 2767
Президент 2019-11-29T16:15:34+02:00
Українські Новини
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан

Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан

обращения граждан, Электронная почта, Офис Президента Украины, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

В Офисе Президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины, передает "Страна".

Так, при отправке писем по адресу requests@apu.gov.ua приходит автоматический ответ, что "почтовый ящик получателя переполнен и теперь не может принимать сообщения".

"Пожалуйста, попробуйте отправить это сообщение позже или свяжитесь с получателем напрямую", - говорится в сообщении.

Консультант в ОП сообщил, что данный адрес заблокирован и по его словам, впредь заявления принимаются только в бумажной форме.

На сайте ОП в то же время сказано о возможности подачи электронного обращения.

"Если Вы желаете получить официальный ответ на Ваше обращение, Вы должны отправить письмо в письменной форме на адрес: вул. Банковая, 11, м. Киев, 01220 (или подать его через Департамент по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины по адресу: ул. Шелковичная, 12, г. Киев)", - сообщили в ОП.

"Согласно статье 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" в обращении должно быть указано фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. В случае несоблюдения этих требований обращение рассмотрению не подлежит", - добавили там.

Там отмечают, что согласно Закону Украины от 2 июля 2015 года № 577-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции” с 28 октября 2015 года "письменное обращение также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение)".

"В обращении должно быть указано фамилию, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется", - говорится на сайте Офиса Президента.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сегодня подписал указ об устранении воинских званий

Напомним, после опроса КМИС стало известно, что украинцы одобряют действия Зеленского, но недовольны Кабмином и Радой.

Больше новостей о: обращения граждан Электронная почта Офис Президента Украины Владимир Зеленский

Архив
Новости
Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды" 16:24
Зеленский и Путин могут обсудить транзит газа в Париже, - Песков 16:22
Законопроект №2233 приведет к банкротству тепловую генерацию и угольную отрасль, – Кучеренко 16:13
В ОБСЕ надеются, что полиция быстро установит кто ограбил офис НСЖУ на Крещатике 16:03
Кажется, прогнозы сбываются: Третью неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения 15:59
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok