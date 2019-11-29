"Слуга народу" побив перехожого в 2014: з нього стягнули 10 тис. гривень і дали два роки умовно

Тернопільський міськрайонний суд 17 серпня 2015 року стягнув з депутата Верховної Ради Андрія Богданця ("Слуга народу") 10 тис. гривень за лікування і заподіяну моральну шкоду перехожому, якого побив депутат в листопаді 2014 року.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Таким чином суд задовольнив цивільний позов прокуратури Тернополя в інтересах держави в особі департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації та стягнув з Богданця 4 180 гривень, витрачених на лікування потерпілого від злочину.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого і стягнув з Богданця 6 тис. гривень компенсації за завдану моральну шкоду, при тому що потерпілий просив виплатити йому 200 тис. гривень.

Згідно з вироком суду, 18 листопада 2014 близько 16:00, Богданець, перебуваючи на проїжджій частині дороги навпроти будинку №4 по вулиці Дівочій у Тернополі, з умислом на вчинення хуліганських дій, з метою показати свою винятковість і розбещеність, пов'язану з неповагою до особистості та людської гідності, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що виражалося в зневажливому ставленні до громадського порядку і існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моралі, демонструючи наплювацьке ставлення до суспільства, а також до дотримання правил поведінки в побуті, безпричинно почав конфлікт з перехожим.

Під час конфлікту Богданець діяв з особливою зухвалістю, що виразилося у застосуванні фізичного насильства, з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, умисно наніс перехожому один удар кулаком в ліву частину обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження середньої тяжкості.

В результаті вказаних неправомірних дій Богданця, було завдано значної шкоди громадському порядку та інтересам потерпілого.

Враховуючи щире каяття у вчиненому злочині, суд засудив Богданця до 2 років обмеження волі умовно.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Андрій Богданець від фракції "Слуга народу" зізнався, що має обвинувальний вирок суду, зазначивши, що цей факт був відомий під час передвиборної кампанії і ніяк не вплинув на перебіг голосування.

Раніше виключений з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтування депутатом і його друзями неповнолітньої дівчини.