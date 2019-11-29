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29 ноября 2019, пятница, 14:00 12 Документ
Общество 2019-11-29T14:02:18+02:00
Українські Новини
Институт нацпамяти не видел документальных подтверждений популяризируемого мифа о "расстрелянном съезде кобзар

Институт нацпамяти не видел документальных подтверждений популяризируемого мифа о "расстрелянном съезде кобзарей"

Голодомор, Институт нацпамяти, Музей Голодомора, Съезд кобзарей
Картина Сергея Васильковского
Картина Сергея Васильковского "Кобзарь-слепец с мальчиком-поводырем". Фото: Музей украинской живописи

В Институте национальной памяти не имеют каких-либо документальных данных о проведении в 30-е годы в Харькове "расстрелянного съезда кобзарей".

Об этом говорится в ответе Института на информационный запрос Українських Новин.

"Насколько нам известно, пока не найдено ни одного документального подтверждения того, что такой съезд проводился", - говорится в ответе.

При этом, в ответе подчеркивается, что Украинский институт национальной памяти не проводил научных исследований "расстрелянного съезда кобзарей".

Как сообщалось ранее, 12 ноября Музей Голодомора презентовал в Верховной Раде Украины выставку "Голодомор: уничтожение идентичности" ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Среди других экспонируемых объектов был представлен стенд "Кобзарство", на котором размещена информация о якобы "расстрелянном большевиками съезде кобзарей" в Харькове.

Позднее Аппарат Верховной Рады Украины заявил, что не несет ответственности за достоверность информации, размещенной на плакатах экспозиции. В Аппарате Рады подчеркнули, что "проверка достоверности содержания является ответственностью инициатора экспозиции - Национального музея Голодомора".

В самом же Национальном музее голодомора уточнили, что проект "Голодомор: уничтожение идентичности" является коллективным трудом сотрудников музея. А авторство мифического "расстрелянного съезда кобзарей" списали на "кандидата исторических наук" харьковчанина Александра Савчука, который на самом деле является кандидатом философских наук.

По мнению канадского историка Сергея Екельчика, легенда о расстреле кобзарей у Казачьей Лопани происходит из изданной в 1979 году на английском языке в США книги Соломона Волкова "Свидетельства: Воспоминания Дмитрия Шостаковича", в которой содержались воспоминания проживавшего уже в 20-30 годы ХХ века в Лондоне "белоэмигранта" Шостаковича.  Особую популярность история получила в Украине во второй половине 90-х годов ХХ века. Тогда начали появляться публикации, где о мифическом съезде рассказывалось "из первых уст" и "по документам", а также назывались цифры расстрелянных, которые варьировались от 43 до 1 238 человек.

Тогда же была начата организованная работа по поиску в музеях и архивах документов, подтверждающих "расстрелянный съезд", которая пока так и не увенчалась успехом.

Источник : Українські новини
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