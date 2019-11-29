Садовой не определился, будет он платить миллион гривен залога или нет

Мэр Львова Андрей Садовый еще решил, будет ли он вносить залог в размере 1 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Сидорович.

"Если будет подана апелляционная жалоба, то возможно залог не будет вноситься", - сказал он.

По его словам, на данный момент защита ожидает полного текста решения суда об избрании Садовому меры пресечения в виде залог более 1 млн гривен и работает над апелляционной жалобой.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Садовому 1 миллион гривен залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен. Тем временем Садового подозревают в злоупотреблении властью. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.