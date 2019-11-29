Кабмін має намір запропонувати Раді дозволити нотаріусам одружувати і розлучати людей

Кабінет Міністрів має намір запропонувати Верховній Раді дозволити нотаріусам реєструвати шлюби.

Про це, як йдеться в повідомленні прес-служби уряду, йшлося на конференції Мін'юсту "To do list", передають Українські Новини.

"Зі слів голови відомства, зараз Мін'юст працює з Верховною Радою, щоб розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення", - написано в ньому.

Уряд підкреслює, що як і в сфері держреєстрації, у сфері нотаріату актуально впровадження технологій Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

Серед інших завдань міністр юстиції Денис Малюська на конференції зазначив виконання судових рішень і боротьбу з рейдерством.

Мін'юст планує ініціювати зменшення кількості мораторіїв і розвивати інститут приватного виконавця.

З пріоритетів Малюська вказав імплементацію положень про процедуру банкрутства, забезпечення юридичної допомоги, створення системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам, збільшення впливу приватних експертів на розробку методик і прийняття рішень в судово-експертній діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, міністр Кабінету Міністрів Дубілет запропонував дешевий спосіб захисту нерухомості від рейдерів для нотаріусів.

Нагадаємо, Кабмін вирішив провести електронний перепис населення до 2020.