Ночные кошмары помогают мозгу справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, - ученые

В то время, как тренер по сну дал 8 советов, как тратить минимум времени на сон и высыпаться, международное исследование обнаружило, что ночные кошмары, котрые могут возникнуть из-за долгого сна, могут служить большей цели. Исследователи из Швейцарии и США определили области мозга, которые были активированы, в то время как группа участников испытывала страх во сне. После того, как участники проснулись, те же самые регулирующие эмоции области мозга реагировали на страшные ситуации гораздо более эффективно, пишет Study Finds.

В целом, исследователи полагают, что их результаты подтверждают теорию, что сны действительно помогают нашему мозгу подготовиться к решению реальных стрессовых ситуаций в мире. Следовательно, это исследование открывает двери для множества новых основанных на сновидениях терапевтических методов для лечения тревоги.

Недавно было обнаружено, что определенные участки мозга отвечают за формирование снов. Кроме того, различные области мозга активируются только в зависимости от типа сна, который вы испытываете. Например, мысли, эмоции и восприятия может спровоцировать отдельный сон.

"Нас особенно интересовал страх: какие области нашего мозга активируются, когда у нас бывают плохие сны?" - заявляет исследователь Лампрос Перогамврос из Женевского университета и университетских больниц в Женеве.

Для исследования 18 участников были собраны для эксперимента сна. После того, как электроды ЭЭГ были оснащены электродами для измерения мозговой активности, участники были разбужены от сна несколько раз в течение ночи. Каждый раз их встречал ряд вопросов типа: "Вы видели сны? И если да, то страшные ли?"

"Анализируя активность мозга на основе ответов участников, мы выявили две области мозга, вовлеченные в индукцию страха, испытываемого во время сна: островок и поясную извилину", - объясняет Перогамврос.

Островок также участвует в оценке и регулировании эмоций, когда мы бодрствуем, и автоматически активируется всякий раз, когда мы начинаем бояться. Зазубренная кора, с другой стороны, помогает контролировать реакции в опасных ситуациях.

Затем ученые хотели выяснить возможную связь между страхом, ощущаемым во время сна, и эмоциями, ощущаемыми во время бодрствования. Таким образом, они раздавали дневник снов 89 участникам для использования в течение всей недели. Участникам было предложено записать любые сны и эмоции, которые они испытывали, когда спали утром всю неделю. Через семь дней каждый участник был помещен в аппарат МРТ и просматривал серию изображений.

"Мы показали каждому участнику эмоционально-негативные изображения, такие как нападения или стрессовые ситуации, а также нейтральные изображения, чтобы увидеть, какие области мозга были более активными от страха, и изменилась ли активированная область в зависимости от эмоций, испытываемых во сне", - объясняет Вирджини Стерпенич, научный сотрудник кафедры базовых нейронаук Женевского университета.

На этом этапе исследования авторы исследования были особенно заинтересованы в наблюдении за поведением областей мозга, обычно связанных с эмоциями, такими как инсула, миндалина, медиальная префронтальная кора и поясная извилина.

"Мы обнаружили, что чем дольше кто-то чувствовал страх в своих снах, тем меньше были активированы инсула, поясная извилина и миндалина, когда один и тот же человек смотрел на негативные картинки", - продолжает Стерпенич. "Кроме того, активность медиальной префронтальной коры, которая, как известно, подавляет миндалины в случае страха, увеличивается пропорционально количеству страшных снов!"

Стоит отметить, однако, что исследовательская группа считает, что, когда кошмар пересекает черту, вызывая полномасштабный ужас, он теряет большую часть своих неврологических преимуществ из-за высокой вероятности нарушения сна и стресса после пробуждения.

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