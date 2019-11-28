На Набережном шоссе ограничат движение до выходных

Киев ограничит движение на Набережном шоссе с 22:00 29 ноября по 5:00 30 ноября у Паркового пешеходного моста в связи с выполнением противоаварийных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что частичное ограничение движения будет непосредственно под самым мостом.

Как сообщали Українськi Новини, на эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы продлятся ежедневно с 27 ноября по 8 декабря. С 27 ноября до 8 декабря с 9:00 до 13:00 движение будет частично ограничено в направлении Левого берега, а с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро "Выдубичи".

Ранее, 1 ноября, возобновилось ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Тем временем Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы