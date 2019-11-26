В Киеве ограничили движение по Южному мосту на две недели: демонтируют аварийные блоки

В Киеве в очередной раз ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной клорпорацити "Киевавтодор".

"На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы продлятся ежедневно с 27 ноября по 8 декабря", — говорится в сообщении "Киевавтодора". С 27 ноября до 8 декабря с 9:00 до 13:00 движение будет частично ограничено в направлении Левого берега, а с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро "Выдубичи"", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.