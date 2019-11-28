В Ираке в ходе протестов погибли уже не менее 350 человек, тысячи раненых

В Ираке, где возобновились антиправительственные протесты, за день убиты по меньшей мере 27 человек, десятки митингующих получили ранения. По крайней мере 20 человек погибли, когда иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим, которые собрались на двух мостах через реку Евфрат в городе Насирия, пишет "ВВС-Украина".

Еще 4 человека умерли в Багдаде, трое - в городе Эн-Наджаф, где участники акций, среди прочего, подожгли консульство Ирана.

На протяжении последних недель во многих городах Ирака проходят протесты: митингующие требуют работы, борьбы с коррупцией и выступают против засилья бюрократии.

За время протестов в целом по стране погибло уже более 350 человек, ранения получили тысячи.

Между тем местная армия объявила о создании особых "кризисных подразделений" для борьбы с беспорядками.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность более года назад. Он обещал реформы, которые так и не начались.

Иракская молодежь, возмущенная неспособностью правительства ликвидировать безработицу и справиться с коррупцией, а также наладить управление в стране, в начале октября вышла на улицы Багдада с первыми протестами.

Первая волна протестов продолжалась шесть дней, в течение которых были убиты 149 протестующих.

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После этого премьер-министр Абдул-Махди дал указание провести перестановку членов Кабмина, сократить зарплаты чиновников и принять меры по сокращению безработицы среди молодежи.

Однако эти обещания не убедили протестующих, которые вновь вышли на улицы иракских городов в конце октября.

Силы безопасности начали разгонять митингующих с особой жестокостью, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ и водометы. Это, в свою очередь, привело к еще большему усилению протестов.

Как сообщали Українські Новини, в Ираке проходят масштабные протесты, МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну.

По состоянию на 7 октября в Ираке число погибших в акциях протестов превысило 100 человек, тысячи раненых.